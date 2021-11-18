台東縣大武鄉民生街鐵路橋下18日上午發生砂石車翻車壓傷人意外，現場緊急利用怪手將翻覆車輛吊起、並成功將傷者脫困，但傷者無生命跡象，目前被送往緊急搶救中，警方表示詳細原因仍在釐清中。
砂石車從約2層樓高的地方翻覆滾落，現場人員表示意外發生在18日上午10點47分，砂石車原本是協助疏濬用的，意外發生原因不明；警消人員獲報後緊急趕往現場，運用廠商怪手將翻覆車輛吊起，並在11點20分將傷者脫困，卻發現他已無生命跡象，目前已將傷者緊急送往大武急救站。警方表示，有關事故原因及詳細情形正在積極調查中。
台東縣大武鄉民生街鐵路橋下18日上午發生砂石車翻車壓傷人意外，現場緊急利用怪手將翻覆車輛吊起、並成功將傷者脫困，但傷者無生命跡象，目前被送往緊急搶救中，警方表示詳細原因仍在釐清中。
砂石車從約2層樓高的地方翻覆滾落，現場人員表示意外發生在18日上午10點47分，砂石車原本是協助疏濬用的，意外發生原因不明；警消人員獲報後緊急趕往現場，運用廠商怪手將翻覆車輛吊起，並在11點20分將傷者脫困，卻發現他已無生命跡象，目前已將傷者緊急送往大武急救站。警方表示，有關事故原因及詳細情形正在積極調查中。
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