晶華國際酒店集團24日舉行聖誕點燈儀式，董事長潘思亮(右三)致詞時夫人帶著兒子突然現身，特地感謝家人疫情期間的鼓勵，並親吻兒子。(圖／陳俊吉攝）

台北晶華酒店今（24日）舉辦耶誕點燈，董事長潘思亮除了對搶救國際觀光產業提出建言外，致詞感謝團隊努力時一度哽咽，並意外宣布喜訊，在疫情期間和其夫人喜獲一子，帶著年幼的兒子現身會場。

晶華酒店今日舉行年終記者會，潘思亮表示，針對重創的觀光產業表示，如今國際觀光產業一樣在衰退，衝擊主要是因邊境管制，台灣邊境管制為防疫建立謹慎的標準且績效卓越，使台灣出口貿易和內需市場正常運作，繳出亮眼的經濟成長成績單，觀光產業願意為此犧牲。

潘思亮指出，受災戶不僅是旅館飯店，亦包含機場、運輸和餐飲零售等業者，若政府仍持續邊境管制，應給予受災企業配套補助措施，應該將國際觀光產業和其他紓困產業完全切割，商務簽證應要盡快正常化，駐外使館也要正常發出商務簽證。

對於國際觀光產業面臨的嚴峻情況，潘思亮致詞時感謝團隊的努力，也意外宣布喜訊，和其夫人蔣一惠在疫情期間，再添一子，並感謝妻子在疫情期間辛勞的照顧新生兒，蔣一惠也抱著年幼的兒子現身點燈會場，現場溫馨動人。