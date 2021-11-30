俗稱「雙城論壇」的台北上海城市論壇，即將於明日以視訊方式登場，今年以新經濟、新發展為題，並就動物園、國樂團及創新科技3個領域簽署合作備忘錄（MOU），還因應後疫情時代產業數位轉型及無圍牆博物館規畫2場主題演講，市長柯文哲認為，兩岸若能透過論壇進行交流對話，即可累積善意、促進互信。

「2021台北上海城市論壇」今年因疫情縮小規模，同時進行人數管制，與會貴賓僅邀來與論壇議題相關的府外代表和相關局處，地點選在台北市晶華酒店舉行，將自下午2時30分一路開到4時，總時長90分鐘，論壇過程將全程直播，起初先由市長柯文哲與上海市長龔正共同致詞。

隨後在近3時進行2場專題演講交流，首先會先談如何保存、整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，將城市打造成為博物館。據悉，台北市由副市長蔡炳坤將以「故事在你身邊流動、台北無圍牆博物館」為題開場，上海副市長陳通談論「建築可閱讀、城市有溫度」，討論城市建築如何透過盤整再現風華。

接著，雙方將大談疫情時代如何推展產業數位轉型，重塑產業經濟新模式，北市由秘書長陳志銘出馬，對象則是上海秘書長馬春雷，期透過交流吸取不同城市作法，4人分別有15分鐘的演講時間，交流彼此經驗。

論壇最後，雙方也會依照往例簽署MOU，據北市府規畫，今年雙城論壇將就動物園、國樂團及創新科技等3個領域進行交流合作，將由兩方派所屬單位代表提筆簽字，並在柯文哲、龔正的見證下完成簽署，整場活動預計於下午4時落幕。

翻開過往雙邊合作事項，其中動物園、國樂團已交流多年，今年只是延續過往傳統，內部人士指出，今年較新的項目是「創新科技」，明日會就AI（人工智能）、區塊鏈及IOT（物聯網）等領域進行人才交流，雙方官員都會在旁見證。

北市府表示，雙城論壇是台北和上海兩市交流的平台，本次主要會就市政、民生等相關議題進行對話，至於兩岸之間的其它問題也需要對話，北市會基於照顧民眾福祉的善念來對談，但柯文哲日前擔保，相關內容陸委會都已知情，不會有逾越份際的狀況發生。