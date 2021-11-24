高雄市田寮、旗山區交界的台28線道24日凌晨1時許發生水鹿與汽車的車禍，汽車的引擎蓋毀損，駕駛沒有受傷。（馬頭山自然人文協會提供／林瑞益高雄傳真）

44歲郭姓男子於24日凌晨1時許開車行經高雄市田寮、旗山區交界的台28線東向23.5公里處，突然一頭水鹿闖進車道，導致汽車撞上水鹿，汽車的引擎蓋凹了，水鹿當場死亡。郭男不捨水鹿因為車禍而死亡，馬頭山自然人文協會會長黃惠敏呼籲停止餵養流浪狗，以免衍生更多問題。

湖內警方獲報後趕往現場，也通知公路總局第三區養護工程處高雄工務段、馬頭山自然人文協會等單位協助處理，由於水鹿當場死亡，高雄工務段人員就地掩埋。

所幸，郭男只是受到驚嚇，沒有受傷，對於水鹿因為車禍而死亡覺得不捨。馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，台28線路段鄰近馬頭山的自然生態區，這是今年以來的第3件意外，該區已經設立生態廊道，圍起部分區域，但水鹿卻從沒有設立生態廊道的區域闖入道路。

黃惠敏說，該區已經設立小心生物的告示牌，提醒民眾減速慢行，由於當地有不少流浪狗，且流浪狗會圍捕水鹿，導致水鹿亂竄，影響用路人安全，她呼籲民眾能減少餵食浪浪，並做到不棄養，減少問題發生。