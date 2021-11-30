水生蕨類為親水生長習性獨特的蕨類族群，結合無菌瓶中植物特有的療癒氣氛與新鮮感，製成無菌療癒水草瓶，可大幅提升附加價值，不再侷限於傳統盆花生產；亦可提供健康無病原菌之種苗予觀賞水族產業應用。農委會台東區農業改良場針對具有做為無菌瓶中植物潛力之原生水生蕨類進行技術開發，以提升附加價值。

台東場指出，原生水生蕨類目前商業運用，主要為挺水盆栽及觀賞水族沉水水草。挺水盆栽價格低廉，每盆約30至40元；觀賞水族沉水水草價格略高且浮動較大，每盆約50至100元；若製作成目前市售無菌水草瓶，單價每瓶約800元，同時具有技術門檻、藍海市場、高附加價值與利潤，且無需特別照顧，適合生活忙碌的植物喜好者，應為未來水生蕨類應用之新方向。

台東場利用組織培養蕨類綠球體技術，首次開發出田字草及水蕨無菌瓶中植物，未來將針對關鍵技術缺口補強及開發其他種類，期許可成為蕨類產業發展方向之一。

台東場指出，水生蕨類為蕨類中較為特殊之族群，異於多數陸生或附生型蕨類，水生蕨類依照生長模式可分為沉水型、挺水型、浮葉型及漂浮型。顧名思義，沉水型為植物體完全浸在水中生長，如水韭；挺水型為植物體挺出水面但根部浸於水中，如水蕨；浮葉型為葉柄以下浸於水中，葉片漂浮在水面，如田字草；漂浮型為植物體漂浮在水面上，如滿江紅。

其中，台東場指出，田字草（Marsilea minuta L.），又稱南國田字草或蘋，為田字草科之台灣原生多年生水生蕨類，由於受除草劑之影響，已不易發現野生族群。葉片呈四裂，貌似幸運草為其外觀最特別處，也是名稱由來。水蕨（Ceratopteris thalictroides（L.）Brongn），為鳳尾蕨科之台灣原生多年生水生蕨類，又稱水芹或水芹菜，嫩葉可食，味如芹菜，葉片可沉水亦可挺水，二至三回羽狀複葉為沉水植物較少見之外觀，具獨特觀賞性。