運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、羊、牛、虎、兔的人在11月底好運到來，求財順利，福氣滿滿。

▍1.生肖馬

屬馬人月底正值「食神坐官」之吉運，人氣高，得到眾人的稱讚，福祿雙全的日子來了。工作上輕鬆獲得表現機會，職位提升，前途一片光明。貴人也在生活中給予幫助，讓一分的付出得到三分收穫。

▍2.生肖羊

屬羊人月底正值「三合貴人、比肩坐財」之吉運，有貴人有財運。無論上班族還是生意人，只要按部就班，正常經營，都能輕鬆賺進大把鈔票。氣運足，興旺發達，好事一個接一個，天天開心。

▍3.生肖牛

屬牛人月底正值「比肩坐財」之吉運，有貴人在身邊出現，人旺運也旺。能受上天眷顧，非常幸運，夢想成真，事業學業順利，越來越優秀。好運常在，錢財入帳多多，財運亨通，將有大筆金錢到來。

▍4.生肖虎

屬虎人月底正值「六合貴人」之吉運，事事都能稱心如意，無論哪方面都很順。多和貴人聯繫，順利得到貴人扶持，能快速進步，事業將更順利，如魚得水，成為行業中的佼佼者。同時，金錢運也頗優，進入一個賺錢的高峰期。

▍5.生肖兔

屬兔人月底正值「三合貴人、偏財坐印」之吉運，人際關係良好，身邊助力多，事半功倍。財氣足，將有天降橫財的機遇，要好好把握。生活中非常幸運，購物會遇到優惠，還可能得到長輩給的紅包，意外的金錢收入讓心情大好。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】