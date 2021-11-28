員警二話不說拿出充電電瓶幫忙發電，最終順利啟動，讓車主感動不已。（民眾提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所巡佐薛登益、警員黃鴻祥，日前執行巡邏勤務時，巡經文心路與大墩十街口時見一車輛違停轉角處，欲上前勸導舉發違規之際，車主趕忙現身表示可能近日天氣寒冷，老舊電瓶無法蓄電，導致車輛在路口熄火無法發動。

警方指出，車主在打電話給修配廠的同時，突然看到警察現身，擔心因違規遭開單，焦急地解釋澄清。員警聞訊後，初步協助檢視車輛狀況，化身車輛檢修員，取出巡邏車內電霸協助車主充電，並順利讓車輛發動，成功化解車輛故障違停之窘境。

陳姓車主向員警說，車輛突然拋錨熄火在路口轉彎處，任憑如何轉動鑰匙、猛踩油門，均無法發動，著急地像熱鍋上的螞蟻，看到警察上門，以為自己違規要受罰，更是欲哭無淚；沒想到員警第一時間輕聲安慰，二話不說拿出充電電瓶幫忙發電，最終順利啟動。

員警並叮囑車主車輛要定期檢修，警方將關心的隻字片語轉換成行動發電，愛心爆棚的舉動，讓車主直呼：外頭天氣寒冷，但心卻是暖的。

大墩派出所長曾一峯表示，民眾駕駛車輛外出前，要先檢查車況；遇到車輛故障，當下切勿慌張，應先放妥警示標示物，避免後車追撞。同時聯繫相關單位或道路救援，以最有效率的方式善後，保障自己最大利益，亦能避免不必要的二次交通事故。