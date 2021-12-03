台中市政府警察局第四分局黎明派出所巡佐王峯良、警員郭俊佑執行深夜巡邏勤務，接獲民眾報案稱母親不慎將自己反鎖在廁所，亟需協助。員警獲報馳赴現場直衝上樓，聽見廁所門後傳來微弱的呼救聲，直覺大事不妙，經家屬同意員警火速將廁所門撞開，將老嫗從地板攙扶起身。

警方初步檢視無明顯外傷，但考量老嫗已高齡90歲，為求慎重，通知119救護人員到場協助就醫，家屬對於員警的即刻救援，致上深深謝意。

陳姓老嫗女兒向員警表示，母親年事已高且患有輕微失智症，深夜老嫗在如廁時不慎跌倒，無法自行爬起，一緊張又誤將門反鎖，自己聽到母親呼救聲，雖嘗試要進入，無奈不得其門而入，就這樣一隔之門情況緊急，趕緊撥打110報案。

第一時間員警評估現場狀況，認為老嫗傷勢未明，建議直接破門進入，門開啟後見老嫗雖尚有意識，惟倒臥在地板無法起身，經員警與家屬通力合作下，順利將老嫗救出，成功化解這場危機。

所長林澤聰呼籲家中若有年長者應多加給予關心與照顧，避免其獨自在家，減少意外狀況的發生，若遇到緊急情況，可撥打110報案專線請求協助。