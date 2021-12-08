永和驚傳分屍! 排水溝驚見斷四肢"人彘浮屍"│中視新聞 20211208

新北市永和區保平路巷弄旁水溝今（8日）上午10許有民眾發現一具遺體已發黑，但該具遺體並無頭也無四肢。（民眾提供）

新北市永和區瓦磘溝今（8）日上午發現1具無頭、無四肢屍體，新北市警方立即組成專案小組偵辦，經過濾大量沿途監視器影像，鎖定54歲符姓男子涉案，疑因不滿84歲父親長期對77歲母親施暴，因而懷恨殺害父親並肢解棄屍，今晚10時許警方至永和區雙和街逮捕符嫌，全案將依殺人罪嫌偵辦。

警方餘案發後動員大批警力調閱瓦磘溝沿岸監視器，試圖查明棄屍地點及可疑人車，晚間鎖定符姓男子涉嫌重大，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，於案發12小時後晚間10時30分許，在北市永和區雙和街16巷內某民宅6樓，攻堅破門拘提符嫌到案。

經過初步詢問，符嫌坦承因不滿84歲父親長期對77歲母親施暴，因而懷恨殺害父親並肢解棄屍，全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

上午民眾發現1具無頭、無四肢屍體浮在瓦磘溝水面上，警方獲報後封鎖線場勘驗，初步研判死者為男性，頭部、四肢疑遭鋒利刀具砍下成「人彘」，凶器應為菜刀或開山刀。

據了解，今天清晨5時許先有晨運的民眾發現溝裡有疑似人形屍體，但無人敢下水確認，至上午10時許，附近的營建工人架梯下水查看，用手觸摸驚覺應是人體，急忙向警方報案。

警方到場立即封鎖線場，協請消防人員下水將屍體打撈上岸，經鑑識人員初步勘驗，該具屍體僅穿著四角內褲，頭部連頸切斷，雙手亦遭齊肩斬斷，雙腿僅剩一半大腿連接軀幹，形同「人彘」。

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