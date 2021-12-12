難道湖人又想挖來中鋒型球員坐冷板凳嗎？先前謠傳考慮打掉重練的溜馬，12日傳出跟湖人開始交易談判，目標是交易本季聯盟火鍋王溜馬中鋒透納，不過透納隨即在社群媒體清楚表態，強調自己完全不希望被溜馬交易出去的堅定立場。

目前以場均2.7火鍋位居聯盟火鍋王的透納，在IG上貼出自己穿上溜馬1994年季後賽T恤走進球場的照片，更寫出自己的心聲，「別變得愚蠢，你們應該很清楚這就是我表達對於溜馬的愛的方式。」完全表達他不想被溜馬交易出去的心情。

畢竟湖人挖走透納，可說是相當無厘頭的做法，因為湖人本來就有霍華、狄安卓喬丹兩名中鋒，卻在湖人總教練佛格的調度體系當中，霍華不受重用，狄安卓喬丹甚至還被打入冷宮，假如湖人找來透納，恐怕沒多久就跟佛格爆發衝突了。

目前不僅透納不想離開溜馬，溜馬前鋒沙波尼斯也不想被交易出去，根據溜馬隨隊記者阿格內斯表示，「沙波尼斯在溜馬的感覺很好，他喜歡這支球隊，也喜歡在總教練卡萊爾麾下打球，現在他是一個已婚的人，他在那裡擁有很多熟悉的人。」