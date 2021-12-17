上個月落敗的遺憾，沒想到這個月王齊麟和李洋就能復仇，兩人今天在世界羽球錦標賽男雙第3輪，以21比18、17比21、21比18擊敗馬來西亞組合，順利挺進8強。

2021世界羽球錦標賽今年在西班牙維爾瓦（Huelva）舉行，今年東京奧運拿下羽球男雙金牌的王齊麟、李洋，今天遭遇世界排名18的馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）與吳世飛。

上個月在在印尼峇里島舉辦的印尼羽球公開賽次輪，是王齊麟與李洋這組「麟洋配」，首次和大馬的侞薩尼與吳世飛交手，不料頂著奧運金牌光環的台灣組合，竟以直落二吞敗淘汰。

沒想到短短不到3週，雙方又在西班牙世錦賽狹路相逢，這次台灣組合沒有漏氣，在這場年度頂尖的羽壇盛事還以顏色，也報了之前落敗的一箭之仇。

今天開賽後首局戰況呈現膠著，兩組人馬互有領先，「麟洋配」在14比16落後下，靠著連拿5分再次逆轉超前，並一度以20比17握有3個局點。

對手奮力追回1分，再次縮小差距，不過台灣組合靠著一連串輪番強攻，總算突破對手防線，先以21比18率先拿下。

次局雙方依舊打得難分難捨，大馬組合雖一路領先，不過「麟洋配」始終沒讓對手拉開差距，差距維持在3分以內，直到比賽接近尾聲，才追成17比17平。

可惜眼看就有機會逆轉超前，台灣組合又連續發生掛網失誤，一口氣連丟4分，反以17比21棄守，也讓對手追平戰局。

決勝局雙方一路糾纏直至比賽尾聲，雙方再次以17比17扯平，這回台灣組合連拿3分取得「聽牌」優勢，對手雖成功化解1個賽末點，不過回頭「麟洋配」立即還以顏色，以21比18淘汰對手，成功摘下8強入場券。（編輯：張佑之）1101216