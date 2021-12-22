桃園市111年元旦升旗典禮暨健走活動，將於楊梅區四維兒童公園旁熱鬧展開，參與民眾都能獲得登山杖和限定款口罩。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市111年元旦升旗典禮暨健走活動，將於楊梅區四維兒童公園旁熱鬧展開，參與民眾都能獲得登山杖和限定款口罩。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市111年元旦升旗典禮暨健走活動，將於楊梅區四維兒童公園旁熱鬧展開，參與民眾都能獲得登山杖和限定款口罩。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市111年元旦升旗典禮暨健走活動，將於楊梅區四維兒童公園旁熱鬧展開，參與民眾都能獲得登山杖和限定款口罩，因應網路報名名額開跑後6分鐘就秒殺，桃園市副市長李憲明22日宣布，23日上午9點將加碼開放2500名網路報名及1000名現場報名名額，活動當天還能抽PlayStation5、小米掃地機器人等18項好禮。

李憲明說，今年初因疫情嚴峻，元旦升旗臨時取消民眾進場，改為線上直播，所幸國內疫情逐漸獲得控制，邀請民眾元旦一同到楊梅，與市府團隊一同迎接新年的第一道曙光，除了升旗外還有健走、知名歌手獻唱、摸彩、文創市集等精彩活動。

李憲明說，桃園市作為充滿競爭力的城市，在各項指標中屢獲佳績，包含出生率六都第一、人口移入六都第一、三節敬老金全國第一、幸福指數六都第一、永續城市調查經濟力評比六都第一等等，市府特地選在111年1月1日舉辦元旦升旗暨健走活動，期待市民能培養良好的運動習慣，在嶄新的一年一起努力創下更多佳績。

李憲明也提到，網路報名3000名額在報名開跑6分鐘內瞬間秒殺，宣布加碼開放2500名網路報名及1000名現場報名名額，且為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，活動當天只要持活動摸彩券存根聯在公車或火車內合照，並上傳至楊梅區公所粉絲專頁的貼文上，即可加碼摸彩PlayStation5、小米掃地機器人等18項好禮。

楊梅區長邱世源表示，今年仍會加強防疫並宣導健康的概念，參加活動民眾均可獲得象徵健康的宣導品登山杖1支，並提供元旦限定款桃園行銷口罩，現場將採取實聯制，需測量體溫並配戴口罩才能夠入場，活動全程落實防疫工作，讓民眾能夠走出健康、玩的安心。另外元旦健走路線全長約3公里，走完全程路線即可參加Gogoro機車、iPad、Switch健身環組合包等多項好禮摸彩活動，邀請桃園市民朋友們，2022年元旦一起到楊梅感受「桃園新希望、健康我最YANG」。https：／／www.beclass.com／rid=25465b4619df33ec68a3