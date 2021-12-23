投資台灣三大方案年底到期，行政院會23日拍板投資台灣三大方案延長三年至2024年底，並將加碼優惠貸款額度4300億元。至於貸款利率補貼，台商回台投資方案補貼年限由五年減少為三年，利率補貼中小企業由1.5％下修到0.7％，大企業維持現行不變，前20億元補助0.5％、20～100億元補助0.3％、100億元以上補助0.1％。

中小、根留台灣企業貸款利率補貼則維持現行不變，即補貼年限三年，至於利率補貼，中小企業為0.7％；根留台灣企業前20億元補助0.5％、20～100億元補助0.3％、100億元以上補助0.1％。

行政院官員表示，中小、根留台灣企業今年7月加碼貸款額度時，補貼年限已減為三年，中小企業利息補貼也下修為0.7％，基於公平考量，台商回台方案比照調降。另外，為符合2050年淨零碳排，增列廠商必須提出減碳方案，並視企業大小不同，檢視其產線投資有否進行相關節能減碳、使用綠電等。

經濟部評估，投資台灣三大方案延長三年預估吸引投資金額可達9000億元，包含台商回台方案5000億元，根留台灣和中小企業方案分別吸引2000億元投資，共創造4萬個就業機會。

因應中美貿易戰，全球供應鏈重組，行政院在2019年1月推動歡迎台商回台投資行動方案，以三年時間，提供貸款利息補貼，土地、水、電、稅務專屬服務與客製化單一窗口，引導台商回台投資。同年7月再推動根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，年底到期。

中國大陸限電危機及遠東集團遭罰款20億元，台商在中國大陸投資的不確定性升高，促成台商再次大回流，因此，行政院決定投資台灣三大方案延長三年，期待再創一波投資大爆發。另外，利息補貼經費全數由國發基金支應。

投資台灣三大方案原本預估回流資金可達1.5兆元，已在本月初達標。據統計，截至本月17日止，三大方案已吸引1109家企業超過1兆5534億元投資，預估創造12萬3425個本國就業機會。