「金曲歌王」王力宏離婚鬧得沸沸揚揚，遭李靚蕾諸多毀滅性指控，爆出他對婚姻不忠、召妓、在每個城市都有砲友等不正當男女關係，其中還提到與王力宏緋聞女友看同一場電影，據悉這位「緋聞女友」就是天后張惠妹。

李靚蕾毀滅性五千字指控中，其中一段提到「記得有一次你約我看電影，我們坐在前面，散場時發現你當時的緋聞女友就坐在影廳的最後面，我們一起看了同場電影。」據悉，這位「緋聞女友」就是王力宏當時的女友天后張惠妹。根據《鏡週刊》報導，當晚阿妹得知王力宏要帶美國回來的「女性友人」去看電影，為了捍衛正宮女友地位，便和好友相約到戲院堵人。

李靚蕾爆出與王力宏緋聞女友看過同場電影，據悉就是天后張惠妹。（圖／微博）

當時王力宏和女性朋友坐在前排，阿妹則與友人坐在後面幾排，看完電影散場時，阿妹一群人就刻意在影廳門口與王力宏「巧遇」，據悉當時王力宏因為東窗事發相當尷尬，但仍舊故作鎮定，不忘介紹兩人相互認識，而王力宏這位女性友人，就是當年才18歲的李靚蕾。

阿妹與王力宏當年愛的火熱，昔日前往拉斯維加斯作秀時，王力宏甚至特地飛過去給她驚喜，之後還將家人介紹給阿妹認識，一群人還拍了合照作紀念，未料王力宏PO出合照時，卻把阿妹俢圖修掉，尤其兩人戀情傳得沸沸揚揚時，王力宏曾在上海Channel[V]走紅毯時，牽起阿妹的手，不過事後卻解釋「大家都是朋友」，不認戀情的態度讓阿妹傷透了心。