NBA今天賽場上的焦點全部放在勇士客場挑戰溜馬之戰，溜馬雖然整場比賽都處在領先地位，但關鍵時刻還是得靠史蒂芬柯瑞，柯瑞三分球外加切入上籃得手連得5分追平比數，魯尼則在亂軍中撥進超前分，最終勇士102比100逆斬溜馬，柯瑞投進5顆三分球，生涯三分球總數來到2972個，距離追平雷艾倫保持的NBA三分球紀錄2973個還差1個，明天與尼克之戰只需2個就能成為NBA史上第一人。

柯瑞在2009年選秀會以首輪第7順位被七六人選中，立刻被交易至勇士，至今征戰第13個賽季，菜鳥球季的他就嶄露出獨特的三分球投射能力，不過當時NBA盛行禁區大個，打的是陣地戰，直至2012年起才開始流行小球戰術，此時柯瑞的天賦獲得展現，加上2014年科爾執掌勇士兵符，柯瑞憑藉狂暴的三分球能力稱霸全聯盟，甚至在2015-16賽季投進402顆三分球，改寫了NBA紀錄。

勇士在柯瑞當家的這幾年內勇奪了3座總冠軍，而且還創下單季73勝紀錄，如果不是2019-20賽季受傷，聯盟三分球紀錄早就是柯瑞的囊中物。

本季柯瑞還是一如以往的神勇，帶領勇士一路獨走，可惜卻在三分球紀錄門前近鄉情怯，尤其是近2戰29投僅中8，投籃命中率不及3成，今日15投5中，手感還是不理想，所幸柯瑞還是靠著三分球挽救了球隊落敗命運。

柯瑞全場20投8中，攻下26分、6籃板、6助攻，卓雷蒙格林15分、9籃板、5助攻，威金斯15分、5籃板，投進致勝分的魯尼貢獻14、8籃板、3助攻，打出本季代表作。

功虧一簣的溜馬，雖然阻擋了柯瑞想要創紀錄的心，但卻與勝利擦身而過，沙波尼斯30分、11籃板成為最大遺憾。