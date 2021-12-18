NBA受到新冠疫情影響程度越來越嚴重了！先前已有52名球員進入隔離停賽的NBA，18日又一口氣增加6名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，其中包含才剛在出戰獨行俠比賽投進絕殺三分球的湖人小將里夫斯，以及勇士先發後衛普爾。

湖人陣中本來就有霍華、荷頓塔克、韋斯布魯克與蒙克等人列在隔離名單，沒想到今天又多了里夫斯，以及本季還沒上過場的納恩，所幸韋斯布魯克與蒙克才宣告觸發協議短短1天，就告解除限制隨隊飛往明尼蘇達州，今天應可出戰灰狼。

今天除了里夫斯與納恩，去年選秀狀元灰狼前鋒愛德華茲、塞爾提克前鋒荷福德與葛蘭特威廉斯、勇士後衛普爾等人，也告觸發聯盟健康與安全協議，今天的比賽都告無法上場，接下來就看他們要等多久才可歸隊，最長可能需要10天以上。

面對日漸嚴重的疫情，聯盟官方也跟球員工會達成共識且發布備忘錄，將從近日起在比賽當天，不管是否完整接種兩劑疫苗，都要進行新冠檢驗，球員待在板凳席、訓練館內與搭乘交通工具移動等期間都必須全程配戴口罩，希望可以有效降低疫情。