少了總教練佛格，「一眉哥」安東尼戴維斯也因膝傷至少缺陣4周的湖人，就算「小皇帝」詹姆斯怎麼賣命也沒用！詹皇20日雖拿31分、14籃板的雙十數據，可惜迪羅薩讀秒階段貢獻關鍵4分，幫助地主公牛仍以115比110險勝湖人，也送湖人2連敗。

上半場一路處於落後劣勢的湖人，卻在第3節靠著詹姆斯、安森尼這對老友搭檔的兇猛火力超前，也讓比賽形成互有領先僵局，前3節結束，湖人反以84比83領先地主公牛，末節也很快變成罰球大戰，因為兩隊很快都進入了加罰狀態。

打到比賽還剩52.8秒，迪羅薩中距離跳投命中，公牛111比110領先，接下來迪羅薩最後15.6秒兩罰俱中，迫使湖人趕緊喊出暫停，暫停過後安森尼、艾林頓各出手1次三分球不進，朗佐鮑爾最後2.7秒兩罰俱中，正式宣告湖人敗北。

迪羅薩攻下全場最高38分，外加6助攻、4籃板，武切維奇也替公牛貢獻19分、13籃板，朗佐鮑爾19分、4助攻與4籃板，卡魯索17分、8籃板；湖人除了詹姆斯雙十演出，韋斯布魯克也拿20分、8助攻與9籃板，安森尼21分，卻還是不夠幫助湖人贏球。