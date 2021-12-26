就算勇士球星柯瑞一如以往在耶誕大戰手感欠佳，全場投27中10，含三分球投16中5，卻仍轟下全場最高33分，外加6助攻、4籃板、3抄截，搭配「奇兵」歐托波特關鍵時刻連拿7分，勇士終場116比107射下太陽，除了贏下耶誕大戰，更以27勝6敗重回西區龍頭地位。

打破過往在耶誕大戰表現低迷形象，柯瑞打完前3節就摘23分，幫助勇士跟地主太陽打成84比84平手，來到末節火力更猛，一開始就接連攻下10分，協助勇士一度取得104比97領先，迫使太陽趕緊喊出暫停，企圖找出阻止柯瑞方案。

儘管太陽再縮小差距到兩分，歐托波特卻在最後關頭連進兩個中距離，勇士重新以103比97領先，來到最後1分07秒，歐托波特又投進三分球，一個人連拿7分，且擴大勇士領先到9分，隨後保羅搶投三分球不進，剩餘時間也被勇士拖完。

柯瑞目前只差1顆三分球，就可達成生涯投進3000顆三分球的里程碑，預計29日主場遭遇金塊就可完成，也把他的這項歷史紀錄拉到新高點，歐托波特今天也替勇士貢獻19分，小培頓14分；太陽以保羅21分最高，戴文布克手感比柯瑞還差，全場投19中5，只拿13分。