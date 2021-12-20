Warriors’ Andrew Wiggins has entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2021

兩天前還在嗆聲自己接種疫苗過後並未比較安心的勇士前鋒威金斯，這下子算是報應來了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日搶先爆料，才被勇士送回舊金山休息的威金斯觸發聯盟健康與安全協議，接下來就看他必須缺席多久時間了。

威金斯今年開季之前鬧出拒絕接種疫苗風波，原本外界以為他會跟籃網球星厄文一樣堅持到底，但在確定他不打疫苗就無法出賽後，他還是乖乖在開季前接種疫苗了，沒想到隨著最近NBA疫情加溫，他竟然公開表示自己接種過後並未安心。

如今威金斯跟隨勇士隊友普爾一樣觸發聯盟健康與安全協議，恐怕至少必須接受10天隔離治療，少了威金斯場均18.4分、4.5籃板的貢獻，勇士恐怕又要變回柯瑞一個人瘋狂飆分的窘境，畢竟原本擁有3大射手的勇士，如今又只剩柯瑞了。

或許勇士可以開始考慮，提前把跟懷斯曼一起下放發展聯盟訓練的「浪花弟」克雷湯普生，找回來球隊宣告傷癒復出，目前浪花弟的預定復出時間仍在明年1月初，可是隨著新冠疫情再次升溫，勇士高層恐怕必須思考一下是否改變策略了。