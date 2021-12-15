費城七六人目前還未處理好控球後衛班西蒙斯（Ben Simmons）的問題，但根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（ Shams Charania）報導，尼克、湖人、灰狼、拓荒者、國王、溜馬、騎士都對西蒙斯有興趣，七六人其實仍有希望把他賣掉。

湖人本季戰績不佳，《今日美國》也開始分析交易控衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）的可能性，考量到西蒙斯3500萬美元的平均薪資，湖人只有詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、韋斯布魯克的年薪可以匹配。如果兩隊願意換人，韋斯布魯克可以搭配七六人中鋒恩比德（Joel Embiid），西蒙斯則為湖人提供後場防守和控球。

另一方面，《Bleacher Report》記者費謝爾（Jake Fischer）報導，七六人從哈登（James Harden）還在火箭的時候就想要得到他，畢竟他們的總裁莫瑞（Daryl Morey ）就是火箭前總管，今年1月差點成功把西蒙斯拿去換到哈登（那時候西蒙斯還沒擺爛）。籃網與哈登沒有續約，他的2022-23球季是可逃脫的球員選項，到時候籃網仍能夠「簽了再賣」把哈登送到七六人交換西蒙斯。

美媒分析，七六人現在戰績不穩，與其指望明年的哈登，還可考慮尋求塞爾提克的明星搖擺人傑倫布朗（Jaylen Brown）。問題在於布朗不是控衛，塞爾提克高層暫時也不想把他和另一位明星前鋒塔圖（Jayson Tatum）拆散。總之外界可以肯定的是七六人總裁莫瑞打算「球星換球星」，西蒙斯的交易必須讓他可以拿到另一位主力球員。