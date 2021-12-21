根據美國官方20日數據，當地新冠新確診者中，染上Omicron這種病毒的人數已高居第1位。以上周來說，在100位新染疫者內，差不多有73個都屬於Omicron病例。根據統計，僅在短短一周內，Omicron的感染版圖在美國就大增7倍左右。

事實上，在美國部分地區Omicron的滲透率更高，像在紐約、東南部、工業城的中西部，以及鄰太平洋的西北部地區，新染疫者中有9成都是得到Omicron。

自6月底以來，其實美國新冠病毒的主流是Delta。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，一直到11月底時，美國確診民眾中甚至有超過99.5%都是Delta案例。

Omicron才發現一個月左右，現在已在90個世界各地以及全球地區都可看見這種最新變種病毒株。迄今，全世界對Omicron認知不夠還是很陌生。約翰霍普金斯大學認為，目前應對Omicron最好方式之一，就是完整接種新冠疫苗。同時也預測，經過年底傳統長假後，還會有更多人染疫。

CDC也指出，在截至12月11日的單周內，染上Omicron的美國人，從前1周的0.4%巨幅暴增至2.9%，竟高達7倍之多。