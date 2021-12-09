法藍瓷光點未來獎首獎得主王元德（左）與法藍瓷總裁陳立恆（右）。（主辦單位提供）

「法藍瓷光點計畫」今展出世界各地創作者的作品，包括大陸、德國、英國、丹麥、日本等獲選的陶瓷設計創作。（主辦單位提供）

法藍瓷光點新秀獎得主，北京清華大學楊玉婷作品「泛泛」。（林至柔攝）

「法藍瓷光點計畫」是國際最大規模陶瓷獎學金，今（9日）於國立臺北科技大學藝文中心舉辦成果發布會與光點藝廊開幕儀式，現場展出世界各地創作者的作品，包括大陸、德國、英國、丹麥、日本等獲選的陶瓷設計創作，「光點未來獎」首獎（60萬獎金）為全球七百多件作品中脫穎而出的台灣創作家王元德。

活動現場展示了榮獲首屆光點未來獎首獎的「惟心」作品外，更精選來自德國、英國、丹麥、日本與兩岸等地的獲獎佳作，呈現當代陶瓷設計的多元面貌。

法藍瓷陳立恆總裁表示，光點計畫的起心動念就是希望喚醒大眾關注長期被忽略的工藝，並鼓勵創作者將創意、思想落實到作品，展現出當代的設計風貌。今年以「宇宙的禮物」為題，看見來自各國不同的獲獎者，以多元的創作語彙將工藝的精神發揮到極致。如來自台灣的創作者王元德，透過「惟心」作品，傳遞深具東方哲思的理念，結合繽紛色彩與具巧思難度的創作手法，獲得全球評審團一致肯定，脫穎而出獲得首獎。此外，光點計畫要打造的更是一個與國際接軌的平台，讓台灣走出去，將世界請進來，提供給陶瓷創作者實質的鼓勵外，並培養出他們更大的格局與眼界。

王元德說，其作品「惟心」的理念是，在東方，我們尊重自然的變化及規律，人們在變化之間尋求依存，並累積數千年豐厚的智慧。在我的陶瓷創作中，不是絕對的控制，而是追求可控與不可控之間的微妙平衡。

法藍瓷光點計畫自2018年起設立，為專門提供陶瓷設計與藝術領域的獎學金專案，提供全球學生申請，至今已補助近1000萬新台幣獎金，並支持了300件學生陶瓷創作。在第三屆光點計畫中，共募集到了來自國際62個不同地區，共七百多件作品。再由14位來自產官學界的全球專業評選團，從中遴選出百件作品各獲得獎學金新台幣3萬元。

本屆更新創立了面向專業藝術家、設計師的「光點未來獎」，以「宇宙的禮物」為主題，鼓勵陶瓷新銳們以當代設計語彙，詮釋並展現創意。經歷激烈的評選與討論，首獎由台灣的王元德老師以「惟心」脫穎而出，奪得新台幣60萬獎金，二獎及三獎則分別由來自丹麥的Elly Glossop「Accretions ＃001」及日本的加藤直樹 Kato Naoki「nwc2101」獲得。

臺北科技大學楊重光副校長、前行政院政務委員黃光男、德國經濟辦事處Mr. Axel Heinrich Fritz Limberg處長、宇智顧問徐小波董事長與法藍瓷陳立恆總裁等今共同參與，為全球唯一的「光點藝廊期間限定展」進行剪綵。

德國經濟辦事處Mr. Axel Heinrich Fritz Limberg處長在現場欣賞到來自德國的作品，稱感到十分驚艷，並肯定光點計畫已是鼓勵來自全世界各地的年輕學子，展現創意與才能的最佳舞台。

第三屆光點計畫更首度深入陶瓷人才育成，與「國立清華大學藝術與設計學系」合作，開設為期一學年八堂課程的週末工作坊，連結法藍瓷專業業師與在校學生，並秉持授藝與傳承的精神，分享與會學員實務上的獨到經驗。而面對陶瓷藝術學生的職涯規劃，光點計畫也與「新加坡線上藝廊 The Artling 」跨海攜手，合辦光點線上沙龍，在The Artling總監 Kim Tay 主領下，橫跨兩岸、英國、德國等第獲獎者們共同分享面對藝術市場的身份轉換與作品定位議題。