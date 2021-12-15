捷運北環段樹木近日移入淡海新市鎮臨公司田溪口海岸空地後，疑因不當移植，出現樹皮脫落、枝枒枯萎幾乎壞死狀況，新北市議員鄭宇恩表示，市府綠美化花大錢，卻老是將樹種死，讓公帑付諸流水，要求農業局落實樹木移植綱要；農業局副局長諶錫輝表示，此案調查中，若有違約將依法開罰3千到5萬元。

市議員鄭宇恩指出，在淡水區公司田溪出海口、淡海輕軌藍海橋周邊多筆地號上，近期移入了許多捷運北環段工地的樹木及新植的喬木，樹種包含：台灣欒樹、樟樹、黑板樹等等。

鄭宇恩說，樹木專家指出，台灣欒樹不適合在河口強風、多鹽的環境，市府卻將台灣欒樹種植於位於海邊的藍海橋，40多棵台灣欒樹在歷經數個月後，均出現樹皮大面積剝落、枝枒枯萎的狀況，此外，土地也充滿營建廢棄物，樹木根部黑色網袋未拆除等誇張狀況，整片樹木在此生長無疑死路一條。

鄭宇恩強調，市府花大錢做綠美化，若沒能落實移植步驟及後續維護，也很難看見成效，徒使河口綠地成為樹木墳場，浪費公帑。她在今年預算審查時，要求農業局加強各機關在樹木移植、新植及維護作業教育訓練，監督廠商落實樹木種植的綱要原則，建構真正的城市生態系。

農業局副局長諶錫輝表示，景觀處每年定期配合市府的「開工前品質管理制度講習」，針對工程承辦人、廠商及監造單位講解樹保條例規定，且每年辦理樹木修剪認證課程，並規定領有合格證人員方能辦理樹木移植與修剪，此案目前調查中，若有違約將依法開罰3千到5萬元。