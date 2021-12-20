台中市太平區一處祝融肆虐過的建物，肉眼可見已是不堪使用的危險建築。市議員陳政顯今天為民請命說，政府漠視屋主不處理不拆除的情況下，該建物已經以危樓狀況存在超過5年了，至今仍然無人處理拆除。都發局長黃文彬強調，市府將現場勘查確認合法建物範圍，並依建築法相關規定處理。

陳政顯指出，都發局不只要關心違章建築的拆除，危險建築物更是要加倍關心，因火災受損的房屋，雖然是領有合法的建照使照，但是經烈火傷害過的房屋結構，在未經專業鑑定之前，無人能判斷房屋的結構安全，任其荒廢都市街道旁，除有礙都市景觀，若有人隨意進出更容易發生環境衛生、公安與治安的問題。

陳政顯要求政府業務主管機關要負起責任，積極協調督促所有權人拆除火災後危樓，必要時適度介入公權力協助，不希望再聽到政府憾事發生後才提出事後檢討，要求主管機關研究相關的執行辦法，以維護市民的安全與市容景觀。

黃文彬強調，經查該案建物位於太平區新福路上，曾於2016年發生過火災，建物領有使用執照，去年2月15日已查報屬既存違建在案，將現場勘查確認合法建物範圍，並依建築法相關規定處理。