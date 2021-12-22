李靚蕾日前控訴王力宏買春、約砲、婚內不忠，意外將徐若瑄扯進風波，遭外界質疑是王力宏的人妻砲友，儘管二度澄清，11支廣告代言仍受影響，已有廠商用布簾遮住徐若瑄的看板。對此，律師林智群給出2個建議，而徐若瑄也三度撇清婚外情，表態再被抹黑就要走法律途徑。

林智群今（22日）在臉書表示，如果徐若瑄覺得被掃到颱風尾，最好的方式不是請王力宏或李靚蕾澄清，「而是直球對決，要求李在下午3點前道歉，不然直接提告誹謗。」但是，使用這招的前提是有絕對的把握，進法院才能拿出證據。

若沒有把握呢？林智群再想出一對策：「那現在躲在角落等風暴過去，反而是正確作法，反正信者恆信，不信者恆不信，粉絲還是會相信你的，躲在角落，李也不會再補刀了。」文末不忘hashtag「公關處理一定要明快」。

稍早之前，徐若瑄在社群平台再發第三篇聲明澄清，嚴正地強調：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！」她對於外界的影射、暗示和不實指控感到心痛和無奈，身為女人、妻子、母親及公眾人物，沒辦法默默忍受，決定站出來捍衛自己的名譽，「這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。」

徐若瑄表示這是最後一次澄清，之後若有後續，不會再重申，交由司法處理。