隨著疫情趨緩，民眾開始走出戶外，參與各類活動，生活漸回復正軌，台中市警察局第四分局春社派出所副所長謝宗瑋、偵查隊偵查佐林佩君與警察志工團至文山里印象天籟社區舉辦社區治安座談會，宣導民眾交通安全「行」的觀念，推廣警政署「110視訊APP報案系統」，民眾透過網路科技連線，使警察能同步接收訊息，縮短危機處理反應時間，強化警政安全防護網。

謝宗瑋指出，入冬天氣趨冷，冬令進補加上歲末年終活動頻仍，為維護市民行的安全，將嚴格執行掃除醉犯專案勤務，輔以酒駕宣導短片加深印象，提升民眾對路權的守法觀念，提醒用路人勿心存僥倖酒後駕車，發生憾事終生後悔。

人手一機的時代，民眾常可透過網路獲取大量犯罪宣導訊息，建議民眾可下載警政署「110視訊APP報案系統」，報警、定位、錄影3合一，遇到危險，一鍵錄影，員警接獲通知可以立即趕到手機定位位置，自保亦可以救人，藉由深入社區，與民眾共同參與關心轄區地方大小事。

「治安、交通及為民服務是警察執勤的首要任務」，謝宗瑋說，民眾遇有警政問題可隨時報警協處，齊心協力預防犯罪，打擊不法，匯聚個人心力，居家安全需全民守望相助，透過社區加入，建構治安交通安全網，發揮全民治安尖兵功能。