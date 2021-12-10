桃園市10日舉辦2022社區補助聯合說明會開跑記者會，說明會將於12月22日至2022年1月18日巡迴13區辦理14場次，也藉由記者會受贈桃園、中壢、平鎮、龜山及蘆竹區公所區域型社造中心銜牌，歡迎對參與地方事務有興趣的民眾共襄盛舉。

社區補助聯合說明會今年邁入第4年，為跨局處協力、引領市民投入公共事務的入門磚，除了彙整14個局處室，21項本市各類社區營造補助資源，也在說明會現場為市民解答各類提案秘訣、個案分享、說明「台地-桃園社造資訊網」線上申請小撇步，引動市民一起參與，營造桃園共榮共好的美好生活。

市府持續在公民參與上積極推動，主動提供民眾多項社區營造資源及輔導機制，雖然受到疫情影響，仍能持續運用不同形式參與公共事務，如青年事務局為陪伴獲選的青年行動團隊，將許多課程轉型為線上化學習；文化局運用家族輔導機制，帶領社區學習錄製podcast，透過數位新工具，一起強化社區營造動能。

為擴大公共參與，桃園更建置「台地-桃園社造資訊網」，彙整各局處社區營造資訊，讓民眾以最便捷方式獲取第一手資訊，也可透過社造地圖、案例分享找到合作夥伴，成為社造工作者好幫手。

另外，為提供民眾「有感」的電子化服務，今年陸續有8個局處加入線上申請系統，整合跨局處行政流程，將紙本文件表單線上化，民眾在家一鍵提送計畫申請，減少補正資料所需往來時間及書面送審的奔波辛勞，網站建置1年，瀏覽量達24萬次，註冊人數1270人、線上申請補助案件量達325件。

這次活動更另外加碼，參加2022社區補助聯合說明會即可獲得小禮物，相關活動詳情及聯合說明會場次資訊，請關注「台地－桃園社造資訊網」 (http：／／taidi.tycg.gov.tw)或桃園社區營造中心粉絲專頁(https：／／is.gd／DghlR4)。