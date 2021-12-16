桃園防疫旅館也淪陷？指揮中心16日宣布桃園某防疫旅館有8人陸續確診，其中6人屬於同樓層且4人基因定序相同，但目前員工全數採檢陰性，研判是環境汙染，桃園市長鄭文燦下午3點45分將召開疫情說明記者會說明。

據了解，桃園市疫調人員發現桃園某防疫旅館涉及交叉感染，15日先淨空6名確診者待的6樓房間共32間客房，16日開始118間房全部淨空到集中檢疫所。因案16851是自主健康管理期間確診，也立即展開疫調追蹤，目前有社區足跡接觸的16人都是陰性，但仍會持續追蹤中。