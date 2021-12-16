桃園防疫旅館爆環境汙染 鄭文燦將親上火線說明 15:262021/12/16 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃防疫旅館爆環境汙染，桃園市長鄭文燦下午將親自說明。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園防疫旅館也淪陷？指揮中心16日宣布桃園某防疫旅館有8人陸續確診，其中6人屬於同樓層且4人基因定序相同，但目前員工全數採檢陰性，研判是環境汙染，桃園市長鄭文燦下午3點45分將召開疫情說明記者會說明。 據了解，桃園市疫調人員發現桃園某防疫旅館涉及交叉感染，15日先淨空6名確診者待的6樓房間共32間客房，16日開始118間房全部淨空到集中檢疫所。因案16851是自主健康管理期間確診，也立即展開疫調追蹤，目前有社區足跡接觸的16人都是陰性，但仍會持續追蹤中。 桃園與關島締結姊妹市 當台美窗口 桃園拚垃圾減量明年試辦廚餘全回收 #防疫旅館 #桃園 #鄭文燦 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 30項從業員未打兩劑 北市喊罰 阿中：沒強制 04:102021/12/16 焦點要聞 韓單日確診估將破萬例 恢復16天社交距離規範 13:402021/12/16 國際 西區門戶計畫 北市議會舊址變身 04:102021/12/16 投資理財 防疫旅館爆群聚 共8人確診 指標個案「關聯圖」曝光 14:402021/12/16 生活 環團三問賴清德 轟別再寵壞執政黨 04:102021/12/16 地方新聞 彰化灰濛濛空品一片橘 雪上加霜伸港紡織廠還發生火警 11:502021/12/16 生活 桃園市棒球隊屢創佳績 市長鄭文燦頒獎表揚 14:542021/12/16 寶島 被老鼠咬傷更該注意這病 嚴重恐呼吸衰竭到休克 06:232021/12/16 健康 醫喊案16859要列本土 曝台灣下波疫情決戰點 12:392021/12/16 生活 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 13:432021/12/16 生活 北市再爆本土個案 8旬老婦就醫確診 Ct值曝光 10:192021/12/16 生活 生活熱門新聞 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 - 生活 全館爆8確診 防疫旅館失守 129人緊急撤離 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 第二波農遊券來了 888元中獎率100％ 怎麼抽懶人包出爐 - 生活 隔離變染疫 桃園防疫旅館淪陷 同樓層4人確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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