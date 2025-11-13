台灣最大船隊規模運維商東方風能（7786）今日趕在上午七時前公布第三季財報，繳出亮眼成績，前三季每股稅後純益達9.06元，不但超越去年全年的EPS 7.94元，第三季單季EPS 4.23元亦與今年上半年的EPS 4.83元逼近，不過市場還是沒有給東方風能好臉色，僅早盤開高，觸及200元後，隨即翻黑，且跌幅持續放大一度達到8.47％。

東方風能今日公布前三季季報，經結算，累計前三季營收達83.97億元，營業毛利21.45億元，營業利益19.2億元，歸屬於母公司業主淨利達14.18億元，換算EPS為9.06元。

東方風能日前才配合上市前公開承銷作業，辦理現增發行新股1萬8,800張，其中1萬3,536張採競價拍賣方式承銷，並於11月3日起至5日投標，承銷價訂為168元，預計上市掛牌日為11月18日。

雖然上市在即，但東方風能興櫃股價跌勢仍未見止歇，以早盤的低點179元言之，溢價已縮小至6.54％。

東方風能為台灣最大船隊規模運維商，近年積極展開全球化布局，並陸續打進台灣、歐洲及澳洲等海事工程市場，日前還與澳洲海工領導廠商GO Offshore簽署合作備忘錄（MOU），建立雙方未來在離岸風場支援船業務，以及離岸油氣船舶營運合作框架。

東方風能目前持有及主營18艘各式種類船舶（含建造中四艘新船），主要業務包括離岸工程建置、海上運輸、各式海纜建置工程、風場運維等。其中，新造中的四艘大型船舶，包含風場運維支援船三艘、重型工程支援船一艘，總船隊造價逾190億元。