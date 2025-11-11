兩家本土法人均給予買進投資評等，目標價分別為192元、180元。三大法人操作上，外資連續13天買超共達4870張，但投信卻連續13天賣超2201張，呈現土洋對作局面，自營商也轉賣超、止步連三天買超。不過多方持續進駐，創見連三天直奔漲停，周三仍有7000張排隊欲買。

創見今年第三季營收41.1億元，季增27%、年增63%；毛利率45%，季增11.0個百分點、年增16.0個百分點，創2018年以來新高，業外收益3.2億元，主因匯兌利益，稅後EPS為3.52元，大幅優於預期，主因三大原廠轉去做HBM導致整體DDR3/DDR4供應短缺，市場出現前所未見的「舊世代缺料潮」。

展望後續，創見擁過去長約配額，短期供給充足，先前創見在原廠宣布EOL(End of Life)前，已提前兩年鎖定採購量與長約配額，確保穩定出貨能力。因此，在同業受制於現貨市場、面臨斷料或高價採購壓力時，公司仍能按約出貨、維持毛利率45%的高檔表現，預期未來兩季將隨著價格的上漲，低價庫存將持續推升公司毛利率，創見今年第四季毛利率有望持續提升。

創見今年第三季產品以嵌入式(工控)產品為主，占比高達73.6%，季增8.4個百分點，預期DRAM 2027年前，工控仍以DDR4為主，且工控價格彈性相對於消費型產品低，因此在缺貨潮下，客戶更注重於量的穩定供應，而非價格考量，為公司未來毛利率提供一定的支撐。故法人整體預估，基於近期記憶體報價樂觀，創見今年EPS上看十年以來新高，並有望在明年EPS挑戰歷史新猷。