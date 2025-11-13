和泰車今年第三季業績有顯著改善，受惠於高價車款的銷售增長帶動單季銷售收入成長，加上成本費用的控制，單季稅後淨利回升至55.83億元，季增41%、年增30%，呈現雙位數成長，單季每股盈餘EPS為10.03元，創下五個季度新高。累計前三季稅後純益138.5億元、年減13.7%，累計EPS達24.86元。

由於貨物稅減徵的優惠措施已開始實行，國內車市買氣將開始升溫，車廠第四季持續推出新車、優惠搶市。而和泰車受惠車型較多，預期在國內的市占率有望進一步提升，且全新大改款RAV4有望在明年於台灣推出，將助力和泰車明年業績改善。本土法人預估，和泰車今年EPS僅略降，明年回到成長軌道，故目標價上調至715元，投資評等維持買進。

針對鴻華先進納智捷，裕隆連拉兩根漲停，裕隆則澄清，對於報章媒體刊載內容，屬外界傳聞或未經確認之資訊，公司不予評論，有相關訊息請以公司正式公告為準；鴻華先進也提到，相關合作或未來發展，以公司公告為準。而周三鴻海法說會中，公司提到，問題回復應由鴻華先進，而鴻華先進造車反應好，如何擴大銷售規模是一直想做的，最後會談出一個新合作方式，Model B量產出貨時間維持在明年第一季。

裕隆今年前三季營業收入538.35億元，營業毛利177.63億元，營業利益45.27億元，本期淨利29.01億元，歸屬於母公司業主淨利8.07億元，累計基本每股盈餘0.77元，低於去年同期的3.2元。