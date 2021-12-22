斥資約60億元的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」已於今年8月17日開工，高雄市副市長林欽榮22日特地前往前鎮漁港視察「景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程」，不僅工程進度持續超前，更導入5G基礎建設，塑造國際級遠洋漁港新風貌。

林欽榮指出，此次視察重點為「前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程」，內容包含「人行道改善工程」、「供給管線及智慧路燈工程」及「植栽綠美化工程」，工程進度各標持續超前1％至3％，完工後將能大幅改善港區人行環境、街道市容景觀，同時導入5G基礎建設，不僅外觀新穎，也將是智慧漁港場域的先驅。

工務局表示，前鎮漁港原屬都市計畫範圍外的港埠用地，街道現況老舊、崎嶇不平且照度不足，為了提供民眾良好步行景觀環境並吸引民眾進入漁港觀光遊憩，便將港區內人行道分為核心區域及一般人行道進行景觀改善。

工務局說明，核心區域規畫撤除漁民服務中心與高雄區漁會間的實體圍牆，並選用原生樹種，如茄冬、楝樹、黃連木等大型遮蔭喬木約100株，營塑出30公尺寬、120公尺長的迎賓徒步綠廊，也設置大型電扶梯，串聯多功能水產運銷中心。

另外，規畫整建港區一般人行道面積約3萬平方公尺，並建置180盞的智慧路燈，具有可偵測故障及遠端控制發光強度功能，提升行車安全，每年可節省電費及維修費約22萬元。

工務局養工處進一步說明，為建置5G基礎建設及街道桿件減量，路口結合交通局車流、人流偵測設備、環保局空氣品質偵測設備與5G微型基地台等設備，除可有效監控漁港整體狀況，也打造優質人行環境智慧漁港，讓前鎮漁港展現全新風貌。