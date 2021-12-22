公投後蔡英文第一件事沒有去慶功、也沒去管唐鳳被美、韓欺侮的事，而是立即召開縣市合併升格案。蘇貞昌戲都不演了，直接透露說，針對大新竹合併，蔡總統已有明確指示，會就相關的配套努力做到更完全及完整。說明白點就是双竹併已勢在必行，果然立法院急急如律令搶著修法。

英皇號令一出誰敢不從，鄭文燦率先表態贊成竹竹併；陳其邁怕落後也趕緊附和，說大新竹合併升格對於地方發展及產業會有正面幫助。奇怪哩！新竹縣市合併關你們桃園、高雄何事？雞抱鴨子枉操心！

双竹合併，只要想幹，可以舉出100個理由，還特別把半導體產業拿出來當主軸，明知有那麼多好處，幹嘛不早點提出，偏偏在2022選前提出？不明擺著為一人設事，在幫林智堅找出路？黃泥巴落在褲襠頭——不是屎也是屎！

除雙竹外，彰化縣想升格、雲嘉嘉想合併，瞧這熱鬧的！小小一個台灣6都變9都，直轄市比中國大陸還多，豈不滑天下之大稽、荒天下之大唐？但英皇不管這些，｢只要是我喜歡有什麼不可以｣？一再地膨脹、一再地擴權，以後就算是提出總統終身職恐也沒人敢反對了。

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