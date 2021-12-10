台中市大安、大甲地區生產的芋頭品質優良，由於目前行情看俏，陸續傳出田間芋頭遭竊至市場販賣，受害農民得知芋頭賊大多是來自大甲、清水與苑里的老人，也無意報案，希望相關單位拿出對策。大甲警分局指出，採收季節均有編排護農勤務，因轄區幅員遼闊，警力有限，呼籲民眾若發現可疑人士可立即報案。

市議員施志昌10日邀集台中市政府農業局作物生產科、大甲分局海墘派出所與芋農查看遭竊狀況，他指出，近兩年芋頭價格好，50斤可以賣3、4000元，但有芋農向服務處反映，大甲、清水及苑裡芋頭田裡零星未採收、或賣相較差的芋頭遭竊，並被拿至市場販賣。

施志昌表示，雖然零星遭竊，累積起來量也不少，而偷芋頭的大多是來自大甲、清水與苑里70至80歲的長輩，農民也不希望報警，但期盼市府能拿出對策防止芋頭再次遭竊，他呼籲竊賊不要以身試法，並要求市警局加強農田周邊巡邏，讓竊案不要再次發生。

大甲警分局指出，農作物（芋頭、蔥）採收季節均有編排護農勤務，唯轄區因幅員遼闊，警力有限，故防堵困難，主要針對凌晨0至4時，守望相助隊也有配合巡視，目前已有鎖定特定車輛，積極佈線查緝中，並請農友協助注意，一經發現竊賊可通報查處。

大甲警分局表示，部分年長者有擅自進入他人芋田情形，但未經地主同意即撿拾芋頭係屬竊盜，為公訴罪，一經地主通報即依法偵辦，呼籲民眾勿撿拾以免觸法。