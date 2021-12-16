網友在網路中爆料說，新北市板橋區又傳出保母虐童事件，男童身上出現多處傷勢，額頭出現腫脹瘀青、臉頰紅印、身體還有刮傷，保母聲稱是玩耍時撞到。保母今（16日）下午前往板橋警分局製作筆錄，她否認有虐待情況，案由警方調查中。

網友在網路中貼出張男童受傷照片，額頭出現腫脹瘀青、臉頰紅印、眼睛黑眼圈、身上也有刮傷，男童母親本來是相信保母說法，頭上瘀青跟媽媽解釋是撞到地板跟玩具，但男童母親越看越心疼，懷疑並不單純，已向警方報案。

據悉，男童剛滿1歲，約4至5個月大時，身體開始出現不明傷勢，但是保母都說是男童弄受傷，或是和她的孩子玩耍時受傷，本月14日再度看到男童額頭有大片腫脤瘀青，保母還是辯稱是撞到，決定報警調查清楚。

保母今（16日）下午前往板橋警分局後埔派出所製作筆錄，她否認有虐待男童，仍聲稱是男童自己撞到或是玩耍不慎所致。警訊後將依違反兒童及少年福利與權益保障法、傷害等罪嫌法辦，同時通報社會局。