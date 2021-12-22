台南市佳里區11月24日一處偏僻民宅發生火警，意外爆出製毒案，警方查獲毒品之半成品與原料。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區11月24日一處偏僻民宅發生火警，意外爆出製毒案，警方查獲毒品之半成品與原料。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

佳里民宅火警燒出製毒案 ２嫌犯送辦

台南市佳里區上月24日一處偏僻民宅發生火警，消防人員救災時，發現現場堆放不明化學物品且瀰漫臭味，懷疑是製毒工廠，通知佳里分局警方調查，警方立即通報市警局鑑識中心到場採證，並成立專案小組追查，目前已逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦，另有一名嫌犯尚未到案。

據了解，民宅火警當天，監視器拍攝到有3人負傷逃出，其中黃姓、龔姓嫌犯手腳4肢嚴重燒灼傷住院就醫，警方12月3日先逮捕住院黃嫌，昨天再拘捕涉案的26歲龔嫌，龔嫌否認參與製毒，只是去訪友；黃嫌坦承製毒，一人扛下全部犯行；警方也掌握第3人身分，正循線追緝中。

佳里分局代理分局長陳嘉得表示，嫌犯在提煉毒品時，疑似因為經驗不足，導致爆炸起火燃燒引發火警，意外讓製毒工廠曝光。

警方表示，在積極查緝下，已查獲122公斤的甲基卡西酮（俗稱喵喵）的三級毒品之半成品與原料，毒品市值約8000萬，並於第一時間掌握涉嫌對象後，報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，除查獲2名涉嫌人釐清案情，並將持續擴大追查毒品來源及是否有其他共犯涉案。

警方指出，本案製作的毒品可以做成毒品咖啡包，初估約可製成10萬毒咖啡包，幸及時查獲，可避免民眾遭禍害；「喵喵」作用類似搖頭丸，國外已有多起施用造成死亡案例，服用後可能會導致流鼻血、幻覺、噁心、嘔吐、妄想等副作用，長期使用也可能導致陽痿，甚至賠上性命。

市警局長方仰寧重申，警方對毒品零容忍的決心不容挑釁，任何想要在台南市犯罪或有潛藏犯罪動機的歹徒，最好打消念頭，因為警方一定全力打擊犯罪，全力防堵毒品對台南的危害。

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