警方於製毒三合院內查獲第二級毒品卡西酮先驅原料器具、液態卡西酮、卡西酮成品、製毒原料苯丙酮及製毒筆記本等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方兵分6路進行攻堅搜索，查獲張嫌等3人到案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方偵破製造二級毒品甲基卡西酮工廠案，警詢後將張嫌等3人，以違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

變毒工廠藏身三合院 警偵破斷金流 攻堅畫面曝光

張嫌與江姓助手及製毒師廖姓男子3人，疑利用位於彰化縣芳苑鄉某國小旁的偏僻三合院為掩護進行製毒，中部打擊犯罪中心查獲張嫌等3人到案，在製毒的三合院內查獲第二級毒品卡西酮先驅原料器具、液態卡西酮、卡西酮成品、製毒原料苯丙酮及製毒筆記本等證物，全案詢後將張嫌等3人以違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今年7月間接獲情資，指稱62歲張姓男子涉嫌製毒，立即與彰化縣警察局員林分局、溪湖分局及芳苑分局等單位成立專案小組，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，循線展開追緝。

經專案小組進行跟蒐後，發現張嫌與29歲江姓助手及製毒師57歲廖姓男子3人，疑利用位於彰化縣芳苑鄉某國小旁之偏僻三合院為掩護進行製毒，警方9月29日持彰化地方法院搜索票前往彰化縣芳苑鄉、員林鎮及張嫌位於台中市北區住所等6處進行攻堅搜索，共計查獲張嫌等3人到案。

警方並於製毒的三合院內查獲第二級毒品卡西酮先驅原料器具一批、液態卡西酮、卡西酮成品、製毒原料苯丙酮及製毒筆記本等證物，全案詢後將張嫌等3人以違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

警方持續追查後發現，張姓製毒主嫌幕後尚有出資金主及提供製毒場所者，遂持續加強溯源追查，11月4日順利緝獲幕後出資金主徐男另一同為徐姓提供製毒場所者，斷絕資金來源。

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