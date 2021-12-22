一名旅宿業者分享，日前遇上奇葩客人，來電時說只有一位，結果實際到場3人，於是業者詢問原本的雙人房是否改成3人房，只要加200元，結果對方堅持擠雙人房，業者告知只有2份早餐，加1份早餐250元，對方立刻答應，讓老闆竊喜多賺50元。眾多網友看完，紛紛高喊：「數學真得很重要」，不過也有網友指出，人家就是要「大戰」，業者不是老司機，「不懂」。

有旅宿業者在臉書《靠北住宿2.0》發文，表示日前遇到客人事先打電話來詢問價格，當時對方告知只有一位，原PO報價2900元。結果半夜客人到了，卻說有3人入住，原PO詢問是否換3人房，只需要加200元，一共3100元。

但對方竟回：「不能雙人房擠一下嗎？拜託啦！」，僵持了2、3分鐘，原PO提醒早餐只有2份，對方詢問加一個早餐多少錢，原PO表示250元，沒想到客人立刻答應，原PO心中OS：「妳寧願花3150住一間只有兩人份備品的雙人房也不願花3100讓第三位住的舒適一點..我也是醉了」，並竊喜多賺50元。

眾多網友回應：「數學老師哭了」、「數學真得很重要」、「不要這樣欺負數學不好的」、「數學教育失敗的實證」、「看來數學沒有背叛這位客人」。

不過也有網友說「你不是老司機，所以不懂」、「三個人就要大戰啊，你不懂」、「人家三個人就本來沒有要睡了，大戰500回合誒，很餓誒，早餐很重要好不好，多一張床沒意義」。