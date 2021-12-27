外送員不只會碰上奇葩客人，還會遇到有心人士偷餐點，有女網友發文表示，一名外送員不敢送餐上樓，竟是因為過去曾發生上樓送餐期間，車內其他筆訂單全被偷走，還必須自掏腰包賠錢，文章PO出後，引起不少外送員共鳴，紛紛留言分享類似經歷。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，24日晚上她與家人叫了一筆外送，並備註請外送員將餐點送上樓，不料當外送員拿到餐點後，她便收到對方傳來的訊息表示，「不好意思，您待會方便下樓取餐嗎」。

原PO收到外送員傳來的訊息，詢問客人是否願意下樓取餐。（圖／翻攝臉書社團外送員的奇聞怪事）

原PO解釋，原來這名外送員過去曾因離開車子上樓送餐，車內其他餐點全被偷走，害他必須自掏腰包賠錢，也導致他後來不敢上樓送餐。原PO看完後便立刻請家人下樓取餐，也忍不住感嘆，「人家外送已經很辛苦了，不要偷拿外送員的餐點」。

文章PO出後，引起不少外送員共鳴，留言分享類似經歷，「真的有人會偷餐，還不少」、「我前2天送醫院餐也被偷，我跟客服講不然現在去報警我在醫院等」、「車子不在視線內真的有可能會被偷食物，我連一個才50元的飲料杯架也都被偷了」、「連機車上的抹布都有人會幹了，更何況是餐點」。