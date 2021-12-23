為了避免收到負評，外送員都會盡可能配合客人要求，有外送員接到一筆訂單，備註寫下「千萬不要按電鈴」，因為買家怕被家人發現他偷訂外送，不料當外送員抵達後竟巧遇客人的爸爸，對方還貼心幫忙把餐點拿進去，結果害他收到人生第一個負評，讓他哭笑不得。

一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，有客人訂了一筆素食餐廳的訂單，為了不讓家人發現他偷訂外送，便特別備註「千萬不要按電鈴」，當餐點送達後，他遵照客人指示沒有按電鈴，但下一秒卻被客人的爸爸逮個正著。

外送員說，當時客人的爸爸正好提著菜回來，見他手上有餐點，還貼心的幫忙拿進去，但當他轉身要離開時，卻聽到門內傳來「這麼胖了還吃炸物」的罵聲，客人也因事跡敗露給他負評，讓他哭笑不得，「結果得到人生第一個負評了」。

不少網友看完紛紛留言安慰，「覺得很可憐很無辜但還是不小心笑出來」、「這種備註我會說隔壁叫的，不給老爸」、「不要被人發現應該要親自取餐才對，只有自己才知道要怎麼藏怎麼躲啊」、「不能怪你，這是命中注定的負評」、「他只備註不要按電鈴，並沒有備註要躲他爸呀」。