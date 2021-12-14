路上隨處可見外送員身影，但有網友發現，很多外送員都會在保溫箱上掛娃娃，好奇詢問這些娃娃是因個人喜好裝上的，還是別有用意，不少外送員出面表示，這些娃娃有辨識功能，可以讓顧客一眼就找到司機在哪。

有網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文詢問，雖然她不是外送員，但常常在路上看到外送員的保溫箱上，掛著各式各樣的大娃娃，非常可愛，好奇這些娃娃純粹是個人喜歡，還是有特別用意？

文章一推出，不少外送員留言解答，「比較好認人」、「如果送學校的話，打電話給客人時就說我是車上有大恐龍的，立刻就能知道是哪個司機」、「會掛在拉鍊上，因為常常大箱忘記關上，有娃娃就可以從後照鏡看娃娃的位置是不是在上面，如果是在下面的話我就會停路邊趕快關上，以免食物送給馬路」。

也有不少外送員表示，這些都只是個人喜好，沒什麼特殊意義，「個人特色吧，我貼卡通防水貼紙」、「一個人跑很無聊，就想要有人陪」、「就像你辦公桌上的裝飾，心情美麗點，辨識度強一點」、「單純裝飾用的，大家的包都一樣，想要與人不同而已」。