美食外送平台正夯，也因此發生不少趣事。一名20歲男外送員將餐點送上樓後，看到「阿姨級」的女顧客僅穿薄紗開門取餐，還邀請他進屋內，他嚇得腦袋一片空白，由於對方是現金結帳，因此他無法將餐點放了就離開，兩人僵持許久，直到他向對方說「我要報警」，才結束這場鬧劇。

原PO昨（20）日於《爆料公社-匿名公社》指出，下午將顧客的餐點送到指定地址，沒想到訂餐的女顧客居然只穿一件薄紗開門，甚至邀他進屋內，他腦袋頓時一片空白，「沒想到新聞上才有的情節，竟然發生在我身上。」

原PO嚇得連動都不敢動，對方也站在玄關不願出來，兩人僵持近１分鐘，女顧客看他沒有要進屋內的意思，便使出激將法「長這麼大膽子還這麼小啊？」原PO在心裡崩潰直呼「阿姨我才20出頭，跟妳相比我還是小孩子吧！不怕傷害到我幼小的心靈嗎？」

由於女顧客選擇現金結帳，原PO無法把餐點放了就走，但對方又死不肯給錢，直到他說出「我要報警囉！」女顧客才趕緊付錢，原PO拿到錢後，趕緊將餐點丟在鞋櫃上，逃離現場，他餘悸猶存地說「我現在腳還在抖，阿姨，我還想自己努力啦！」

奇妙經歷曝光後，不少網友也紛紛留言，「阿姨想你不用這麼累」、「可能因為是阿姨的關係」、「錯過了不用努力的機會」、「如果是小姐姐，接下來的故事就不一樣了」、「突然覺得當外送員是個不錯的行業」、「不進去是對的，免得到時被仙人跳」。