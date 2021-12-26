開百萬進口車卻繳不起停車費？網友分享奇遇記，他在賣場遇到一名小姐說身上沒零錢，想借90元繳停車費，他二話不說借了，發現對方有一群朋友在現場，「幾個人湊一湊，不可能沒有吧」，便上前詢問還款方式，不料女生竟回正在辦活動，「我們希望讓來的人感到快樂，但不能花一毛錢」。

原PO把這段過程PO上臉書社團「爆料公社」，該名女子的同行友人甚至開奧迪，卻連90元都拿不出來。他直覺認為被騙了，女子宣稱辦活動也是藉口，「我根本感受不到妳說的快樂啊」。

經向賣場詢問，也沒得到正在辦活動的訊息，「傻眼他們就這樣離開了，今年的聖誕劫真是快樂」。後來該名車主留言向原PO解釋，宣稱當天在做愛心活動，屬公益性質，所以連停車費都要找人贊助。

網友不吃這套，直呼小額詐騙集團，「這種行為就是詐騙！連這都不懂做什麼愛心」、「開好車沒錢繳停車費？這種公益根本造成他人困擾吧」。