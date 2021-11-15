第45屆德國金舵獎，奧迪純電旗艦轎跑e-tron GT拿下「年度最美車型」大獎。於1976年首次頒發的金舵獎，不僅是德國最負盛名、更是歷史最悠久的汽車評選競賽之一；共計有12個類別的70款全新車型參加2021年金舵獎角逐，其中「年度最美車型」獎項不僅為跨類別的評選，讀者更是能夠直接投票，這意味著它是一個全權由讀者眾決定的獎項，因此最終得主也代表著廣大讀者的心儀所屬。

e-tron GT為奧迪品牌電動化未來的開拓者，從 2026年起奧迪所推出的全新車款皆會是純電力驅動。e-tron GT體現了情感化的設計、動態性能和永續發展的概念，這些屬性讓它成為奧迪品牌的代表性標誌，而金舵獎的肯定為其定位做出重要宣示。

台灣奧迪表示，e-tron GT的獲獎紀錄不僅止於此，這款純電旗艦轎跑同步獲得2021年Autonis設計大獎肯定，2022年德國年度汽車豪華級距獎也由e-tron GT奪得。

台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari表示：「奧迪e-tron GT 不僅在全球贏得了多項大獎，並且已在台灣上市，接下來 e-tron GT將在全台展示中心巡迴展示，消費者和粉絲們將可以一同感受此款極具感性及迷人魅力的四環品牌電動旗艦轎跑。」