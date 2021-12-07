影音收視來源多樣化，雖然造成有線電視訂戶數持續流失，但是有線電視寬頻上網用戶卻出現穩定成長，根據NCC最新統計，今年累計到9月，國內有線電視上網用戶增加18萬戶，寬頻用戶佔比已達36％。

耶誕節即將到來，台北市有線電視業者「北都TaipeiNet」推出聖誕超殺優惠，凡新客戶申辦有線電視含光纖上網同享方案，即可獲得現金回饋2790元。

NCC最新統計指出，截至9月，國內固網寬頻用戶近620萬戶，較今年1月增加近25萬戶，其中包括電信業者寬頻用戶數由390萬增加到397萬，增加了7萬戶，有線電視寬頻上網用戶由204萬增為222萬，共增了18萬戶。

北都TaipeiNet在12月推出耶誕超殺優惠，新申裝客戶選擇首次預繳半年或是預繳一年等兩種方式，預繳半年額外加碼贈送7-11商品卡禮券200元，而預繳一年的贈品則升級贈送家樂福禮券2000元，而消費者無論選擇哪一種預繳模式都可現折2790元。

北都TaipeiNet表示，由於許多業者推出搭配指定OTT影音平台的方案，綁定的時間不是太長或搭配的OTT平台並非消費者真正的需求，因此北都決定把現金回饋直接折抵，讓消費者依照自己的喜好去訂閱OTT。這次北都耶誕優惠包含了120M、300M、600M、1G等四種速率，其中300M以上是屬於FTTH光纖到府的架構，適合用網路追劇看電影或玩遊戲的族群，而重度網路族群則可選擇1G速率含有線電視同享案。

NCC分析，有線電視數位化之後最大紅利就是寬頻上網，因一條網路同時可提供影音、上網，成本較低，便宜又大碗，所以資費也較便宜，可以與電信公司產生良性競爭。

根據NCC統計，今年以來有線電視訂戶數流失近10萬戶，但是同期寬頻上網用戶增加約18萬，有線電視業者表示，目前寬頻營收佔比約為25~30％，雖比電視收入少許多，但寬頻上網已成為有線電視不可或缺的營收來源。