合歡山降雪，吸引許多遊客登山追雪，新城警方加派警力疏導交通。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

高山下雪路面濕滑，警方提醒，車輛需加掛雪鏈。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

疫情趨緩，大批登山客準備起身造訪合歡山迎曙光，根據太管處統計，12月份申請入園隊伍多達5千多支，但這幾天卻碰上冷氣團來襲，山區氣溫驟降，合歡山瑞雪提早報到，可能考量安全，已陸續有超過2千支隊伍申請取消入園，再次提醒山友需攜帶登雪裝備，確保雪季期間的登山安全。

合歡山區前天凌晨開始飄雪，宣告合歡山雪季正式展開，相較今年初首波瑞雪在1月8日降下，提早13天。花蓮新城警方已加派警力疏導交通，並與公路總局人員設置雪鍊管制站。

因新冠肺炎本土疫情趨緩，許多山友選擇赴高山跨年迎曙光，不過，考量高山安全，太管處宣布，合歡山雪季從今年12月31日起至明年2月28日，申請入太魯閣國家公園生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），山有依規定申請入園，並附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

消息一出，加上雪季期間須備妥「登山安全計畫書」，依規定攜相關登山裝備，原部分山友趕在雪季前申請入園，截至12月底總申請隊數5114隊、人數16734人，短短時間取消隊數卻高達2147隊、6877人。

太管處表示，申受限申請系統無法判斷隊伍取消入園是否與雪季提前原因相關。但有山友推測，可能因合歡山雪季期間規定，須攜帶攀登雪地使用的重型裝備有關，再加上山區提早降下瑞雪，導致部分登山新手紛紛打退堂鼓。

太管處則強調，山區意外狀況多，提醒山友，在合歡山雪季期間依照規定，須攜帶攀登雪地使用的重型裝備。太管處巡山員與警方將在各登山口處，採抽檢的方式，確保雪季期間的登山安全。

此外，新城警分局今天表示，確保雪區內行車安全，合歡山武嶺的東西兩側均設有雪鏈管制站，無論是從東側大禹嶺還是西側昆陽上山的賞雪遊客，均需經過管制站人員的檢查是否加裝雪鏈才可上山。