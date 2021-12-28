金門黃姓女子接獲陌生人電話，指其姪女在台涉及一樁毒品「黑吃黑」，要求馬上匯款300萬元，否則就要對她下毒手。警方據報迅速確認她本人好端端的在家中，根本是「假綁架真詐財」，提醒鄉親這類詐騙老伎倆又有死灰復燃跡象，碰到時不要緊張，先小心查證一下，以免損失冤枉錢。

警方說明，黃姓女子接獲陌生人的來電，對方口氣不善指其姪女在台灣涉及一樁毒品黑吃黑案件，目前人在同夥的手中，要求準備300萬元贖款，否則將對她不利，還說隨後會再打電話告知匯款的帳號。

黃女一聽憂心如焚，趕緊向縣警局勤指中心報案，警方一面安撫她的激動情緒，一面根據她提供的姪女手機號碼，確認她人平安在家休息，並未遭到綁架，擺明的又是詐騙集團「假綁架」的手法。

隨後，詐騙集團不斷打電話給黃女，警方指導她都不要接，避免繼續遭到騷擾，對方打了幾通之後，總算死心沒再打來。

警方表示，這類「假綁架真詐財」通常先謊稱被害人之家屬遭綁架，理由以金錢糾紛居多，電話另一端也會傳來假冒家屬者挨打的哭泣聲，讓當事人心慌意亂，信以為真，在對方指令遙控下交付金錢。

縣警局局長廖高江呼籲，鄉親應常與家人保持密切聯繫，可利用LINE等社群軟體與親友建立第2種聯繫管道，以便遭遇類似狀況時可以馬上求證，避免因無法聯繫而落入詐騙陷阱。同時也可撥打110向警方報案或165反詐騙諮詢專線查證，切勿貿然匯款，以免平白損失。