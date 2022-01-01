高雄跨年晚會雙舞台跨年夜嗨唱，吸引數萬人到場爭睹共度跨年時刻，晚間9時許，位於鹽埕區的高流舞台附近出現1名走失的7歲陳姓男童，警方獲報趨前詢問，男童情緒淡定，卻答不出父母是誰，正當警方透過廣播放送尋人訊息及搜尋可能資料時，男童從機動派出所外認出在對面草皮上的父母，男童回到家人身邊，讓警方著實鬆了一口氣！

鹽埕分局五福四路派出所警員顏禎志，31日晚間9時許，在鹽埕區跨年活動高流舞台的機動派出所待命時，民眾告知有男童走失，警方趨前了解，發現7歲陳姓男童和父母走失，先詢問男童基本年籍資料、家屬電話，男童情緒淡定，但卻答不出家屬電話。

顏員第一時間以男童身分資料試著找尋家屬的聯絡電話，同時請活動現場的工作人員幫忙廣播，雙管齊下，約半小時後，眼睛銳利的男童從機動派出所往外查看，認出在對面草皮正焦急找尋男童的父母，男童大喊「我看到爸媽了！」

顏員和婦幼隊員警隨即帶男童和父母親相見，男童見到父母後心情放鬆，喜極而泣，男童父母對於警方從現場茫茫人海中幫助他找到家人，感謝警方熱心協助！