高雄市三民區1隻10歲西施犬，去年12月30日獨自離家散步迷了路，跳上1名騎士的機車討拍，騎士將牠帶至三民一分局哈爾濱派出所報案，警方見西施犬頸上有串珠項鍊，研判有人飼養，因正值深夜無法帶往動物醫院掃晶片，於是拍照後PO網，熱心網友轉貼，20分鐘後迅速「破案」，讓西施犬和主人歡喜跨年。
警方指出，1名崔姓騎士去年12月30日晚間23時許，在三民區康平和遼北街口停等紅燈時，1隻疑似走失的西施犬突然跳上崔男的機車，崔男在現場未等到飼主，於是就近將迷途西施犬送至哈爾濱派出所。
值班員警當時看見西施犬在派出所內四處走動嗅聞，似乎肚子餓在尋找食物，於是自掏腰包購買罐頭，西施犬開心的在派出所大快朵頤；由於當時正值深夜時段，無法將西施犬帶往動物醫院掃描晶片，警方後來見西施犬身上有藍白串珠的項圈，毛髮整齊，萌萌的模樣，研判應有人飼養，於是拍照後將「汪星人走失」的訊息貼到社團。
沒想到，經熱心的網友輾轉轉貼至各社團，20分鐘後順利連絡上飼主，陳姓飼主趕到派出所，告知警方西施犬名叫「嘟嘟」，已經10歲，感謝警方協助讓他能和愛犬在跨年前夕團圓。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。