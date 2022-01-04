西施犬身上有藍白串珠的項圈，毛髮整齊，萌萌的模樣，警方研判應有人飼養。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方替迷途西施犬拍照後PO網，熱心網友轉貼，20分鐘後迅速「破案」，讓西施犬和主人歡喜團圓。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區1隻10歲西施犬，去年12月30日獨自離家散步迷了路，跳上1名騎士的機車討拍，騎士將牠帶至三民一分局哈爾濱派出所報案，警方見西施犬頸上有串珠項鍊，研判有人飼養，因正值深夜無法帶往動物醫院掃晶片，於是拍照後PO網，熱心網友轉貼，20分鐘後迅速「破案」，讓西施犬和主人歡喜跨年。

警方指出，1名崔姓騎士去年12月30日晚間23時許，在三民區康平和遼北街口停等紅燈時，1隻疑似走失的西施犬突然跳上崔男的機車，崔男在現場未等到飼主，於是就近將迷途西施犬送至哈爾濱派出所。

值班員警當時看見西施犬在派出所內四處走動嗅聞，似乎肚子餓在尋找食物，於是自掏腰包購買罐頭，西施犬開心的在派出所大快朵頤；由於當時正值深夜時段，無法將西施犬帶往動物醫院掃描晶片，警方後來見西施犬身上有藍白串珠的項圈，毛髮整齊，萌萌的模樣，研判應有人飼養，於是拍照後將「汪星人走失」的訊息貼到社團。

沒想到，經熱心的網友輾轉轉貼至各社團，20分鐘後順利連絡上飼主，陳姓飼主趕到派出所，告知警方西施犬名叫「嘟嘟」，已經10歲，感謝警方協助讓他能和愛犬在跨年前夕團圓。