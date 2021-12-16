台中市警察局指出，今年COVID-19疫情期間，接獲詐騙案件中成功阻詐計218件，金額達1億8000多萬元，11月份逮捕陳姓男車手，向警辯稱，幫朋友跑腿領100萬元，員警進一步調查陳姓嫌犯帳戶，金流異常，每日百萬元資金進出，陳嫌才坦承犯罪，警訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，台中市警第五分局及豐原分局透過銀行員通報，循線逮獲23歲陳姓男車手，據了解，陳平日在餐廳打工，有時候沒工作，就到銀行領錢，因為出現次數頻繁，且每次提領金額大，引起銀行人員懷疑，決定報警處理。

陳嫌向警方供稱，自己提領錢只是幫朋友的忙，並無收取任何傭金，經員警調查發現，陳姓嫌犯有詐欺紀錄，其帳戶的金流明顯異常，警斥其講話憑良心，陳面對警方當面詢問帳戶金額來源，卻無法清楚交代，最後坦承是車手。

台中市警察局表示，透過金融機構行員的機警通報，除了能即時攔阻民眾遭詐騙，並協助警方查獲準備到銀行提領贓款之車手，及時保住民眾遭騙的辛苦錢。經統計，今年成功攔阻民眾遭詐騙案件計218件，攔阻金額共計1億1千880萬8032元。

台中市警察局呼籲，民眾如接獲網路訊息或電話，指有穩賺不賠的投資機會、或稱涉及刑事案件須帳戶財產監管、抑或網路購物下單錯誤需重新操作等訊息，及親戚朋友突然聯繫要借錢之訊息等，有可能是詐騙集團的技倆，可撥110、165專案查詢，或直接到各地區派出所詢問、證，避免誤入詐騙集團的圈套。